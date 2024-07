Due rossanesi nel gruppo olimpico dell'Italvolley: Lavia convocato, a Laurenzano il ruolo di “tredicesimo”

Un atleta di Corigliano Rossano è stato convocato per le Olimpiadi di Parigi e un altro sarà comunque nel gruppo (in qualità di riserva). Fefè De Giorgi ha ufficializzato la lista dei tredici che partiranno alla volta di Parigi per cercare di sfatare il tabù dell'oro, mai centrato dal 76 in poi (anno della prima partecipazione dell'Italia maschile alle Olimpiadi). In organico anche il palermitano Roberto Russo.

La lista

Palleggiatori: Simone Giannelli (Capitano) e Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Luca Porro, Mattia Bottolo.

Centrali: Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta.

Libero: Fabio Balaso.

Tredicesimo: Gabriele Laurenzano (Libero).