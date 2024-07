Lo strano rientro di Schwazer, torna a gareggiare dopo una squalifica infinita... nel giorno dell'addio

Sarà una gara serale - l’orario di partenza è attorno alle ore 19 - quella che decreterà il ritorno alle competizioni ufficiali di Schwazer, il marciatore altoatesino che nell’agosto del 2016 era stato squalificato per otto anni da un panel del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) a Rio de Janeiro in sede olimpica perchè ritenuto responsabile di aver assunto per la seconda volta sostanze vietate al Codice mondiale antidoping.

Il caso 'Schwazer 2' sin da quando è scoppiato, giugno del 2016, è sempre apparso molto nebuloso in diversi aspetti con una provetta prima risultata negativa e qualche mese dopo positiva. Quella che si svolgerà allo stadio di via Pomerio ad Arco, sarà sia la gara di ritorno che del contemporaneo addio. «Alex Schwazer ha chiesto a noi di Queen Atletica di organizzare la gara del suo ritorno e contemporaneamente del suo addio, e noi di QA siamo stati ben felici di accogliere la sua richiesta - comunicano da Queen Atletica - lo abbiamo fatto per l’empatia che proviamo nei confronti dell’uomo e della sua vicenda, dell’amicizia che da sempre ci lega al professor Sandro Donati, lo abbiamo fatto per l’amore che abbiamo per questo sport, l’atletica, e per le emozioni che sa dare».

La 20 km di marcia alla quale prenderà parte Alex, sarà all’interno di un meeting regionale sotto l’egida della Fidal e con regolare giuria di marcia.