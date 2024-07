Wimbledon, tra Musetti e la storia c'è l'americano Fritz: battuto Zverev in rimonta

Colpo grosso di Taylor Fritz agli ottavi di finale del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sull'erba dell’All England Club di Londra. Lo statunitense accede quindi ai quarti, dove sfiderà l’azzurro Lorenzo Musetti. Fritz, numero 12 del mondo e tredicesima forza del seeding, ha battuto Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp e del tabellone, in rimonta, col punteggio di 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 6-3. Il tedesco, non nelle migliori condizioni fisiche, ha giocato con una vistosa fascia sul ginocchio sinistro, a causa della caduta e dei problemi accusati sabato nel match contro Cameron Norrie. Nei precedenti contro Musetti lo statunitense conduce per 2-1. Fritz si è imposto proprio sull'erba di Wimbledon nel 2022 in tre set e poi, sempre due anni fa, sul cemento indoor alle Finals di Coppa Davis in due set. Quest’anno, infine, sulla terra di Montecarlo ha vinto l’azzurro con un duplice 6-4.