Wimbledon, Djokovic e quel feeling col pubblico che non scatta. Vince e poi sbotta: “Facevate i ‘bu’ mancandomi di rispetto”

Novak Djokovic ha polemizzato con il pubblico di Wimbledon dopo aver battuto Holger Rune e aver raggiunto per la 15ma volta i quarti di finale all’All England. «Mi hanno mancato di rispetto», ha lamentato il 37enne serbo ex numero uno del mondo, «non lo accetto. Con la scusa di fare il tifo per une mi fischiavano, sono nel giro da più di 20 anni e fidatevi, conosco tutti i trucchi, so come funziona. Non mi potete toccare».

Djokovic si è imposto 6-3, 6-4, 6-2 in poco più di due ore nonostante apparenti problemi allo stomaco a inizio secondo set ma non ha gradito un campo centrale particolarmente rumoroso che ha più volte scandito il nome del suo avversario danese. Il sette volte vincitore di Wimbledon dovrà ora vedersela con Alex de Minaur che si è imposto 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 sul francese Arthur Fils.

Già prima della partita Djokovic si era detto che ci sarebbero stati «fuochi d’artificio» con Rune che lo aveva già battuto due volte