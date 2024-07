Jaan Roose verso il record mondiale: l'atleta Red Bull partito da Villa cammina sullo Stretto di Messina LE IMMAGINI DELL'IMPRESA

Ci siamo. In un misto di "paura ed eccitazione" (lo aveva dichiarato lui stesso qualche giorno fa) l'atleta Red Bull Jaan Rose è partito dal pilone di Santa Trada a Villa San Giovanni, imbragato a 250 metri di altezza, pronto ad un'impresa incredibile e mai tentata (mai nemmeno pensata) prima: la Messina Crossing, ovvero attraversare i 3.600metri dello Stretto di Messina su un nastro di 1,9cm di larghezza. Per unire idealmente la Penisola all'Isola. Il tempo di "traversata" previsto è di oltre 3 ore. Roose - estone, classe 1996 - ha con sé una radiolina attraverso cui parlare alla squadra che lo segue da sotto, un cappello per proteggersi dal sole e uno zainetto in spalla e la sua musica. Le condizioni del vento (il grande nemico di questi giorni) al momento sono favorevoli. Leggi anche La traversata dello Stretto su un filo, al via le prove di Jaan Roose La fune gialla sulla quale Roose passeggia a piedi obliqui (troppo stretta la fettuccia per andare in parallelo) è composta da spezzoni di 200metri circa connessi tra loro da un materiale tessile resistente come l'acciaio (il carico di rottura è di 4mila chili). Lui stesso ha partecipato a tutte le fasi di assemblaggio e montaggio.

Sguardo avanti (mai in basso), ritmo sostenuto, braccia aperte per bilanciare l'equilibrio e muscoli tesi su un cavo rigido che alla lunga farà sentire tutto il suo "peso". La partenza è scattata alle 8.40 circa dal versante calabrese, ad un’altezza di 265 metri (misura superiore al più alto grattacielo italiano), l’arrivo sarà invece in Sicilia a Torre Faro (Messina) ad un’altezza di 230 metri. Se l’impresa dovesse riuscire, Roose stabilirebbe il nuovo record mondiale di slackline, migliorando il precedente primato di quasi un chilometro. Jaan affronterà dunque un dislivello di circa 130 metri fra l’altezza di partenza e quella che troverà nella parte centrale. Leggi anche Jaan Roose a Reggio, il funambolo che sfida lo Stretto con Redbull: "Pronto a centrare il record" Una sfida incredibile, in stile Red Bull, che valorizzerà il panorama unico dello Stretto di Messina, con un allestimento temporaneo che rispetterà l’unicità paesaggistica e ambientale della location.