Musetti da favola! Batte Fritz al quinto set e raggiunge la semifinale a Wimbledon contro Djokovic: “Affronto una leggenda”

Impresa di Lorenzo Musetti che approda alle semifinali del torneo di Wimbledon. Nei quarti il tennista toscano (n. 25 Atp) ha battuto lo statunitense Taylor Fritz (n.12) in cinque set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1 in circa tre ore e mezza di gioco. In semifinale Musetti affronterà il serbo Novak Djokovic.

Le parole del semifinalista

Al termine della gara Musetti, che nel quinto set ha alzato i giri del motore, lasciando solo le briciole a uno stremato statunitense (reduce da altri cinque set contro Zverev), è apparso euforico. «Non mi rendo ancora conto di quanto fatto. Fantastico giocare qui, sono felice di essere in semifinale. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato»: così, Lorenzo Musetti al termine del match vinto contro Taylor.

«Ho giocato il mio miglior tennis alla fine, non ho cominciato bene - ha aggiunto il tennista toscano - Fritz ha dominato con il servizio, non rispondevo bene. Ho reagito bene nel secondo set, ho cambiato il mio atteggiamento e questo ha fatto la differenza. Non solo oggi, ma anche in tutto il torneo. Spero di mantenerlo anche venerdì».

«Djokovic? Conosce meglio di me l’erba... Parliamo di una leggenda, ha vinto tanti Wimbledon, ha fatto cose impensabili. Ci conosciamo bene, sarà una gran lotta. Una delle sfide più complicate, ma sono ambizioso e mi piacciono le sfide».