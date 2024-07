Paura per Tamberi, infortunio prima dell'Olimpiade di Parigi: “Mi viene da piangere, ma ci sarò...”

«Non mi vergogno a dirlo, ho pianto tre volte nelle ultime 24 ore...probabilmente per la tensione, per la paura e forse anche perché in parte tutto questo l’ho già vissuto. Mi viene da piangere anche ora mentre scrivo, mi distrugge l’idea di poter compromettere il mio percorso verso quello per cui ho lavorato così tanto. Fortunatamente sono state escluse lesioni muscolari, ma la risonanza evidenzia un’importante zona edematosa del bicipite femorale. Non sono in pericolo le Olimpiadi ma tutte le gare di avvicinamento sì». Così l’olimpionico dell’alto, e portabandiera dell’Italia a Parigi, Gianmarco Tamberi, su Instagram.