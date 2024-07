Straordinaria Paolini: rimonta la Vekic ed è in finale a Wimbledon. La gioia: "Situazione folle"

Straordinaria Jasmine Paolini. L'azzurra, da lunedì numero 5 del mondo, batte in rimonta in tre set la croata Donna Vekic nella semifinale del torneo di Wimbledon e si qualifica per la finale di sabato. Perso il primo set 6-2, Jasmine reagisce e ha la meglio nel secondo 6-4. Nel terzo, poi, sotto due volte di un break, tira fuori gli artigli fino ai due match point a suo favore. Quindi il tie-break che vince 10-8. Sabato affronterà la vincente di Krejcikova-Rybakina.

"Ricorderò questo match per sempre. Non c'è posto migliore di questo dove lottare su ogni palla, è bellissimo giocare davanti a voi. Per un tennista questo è il posto più bello dove giocare, grazie per avermi sostenuto. Per la famiglia non è facile vivere partite così, una montagna russa dal punto di vista emotivo". Lo ha detto Jasmine Paolini al termine della semifinale vinta, a Wimbledon, contro la croata Donna Vekic. "È stata durissima, Vekic tirava vincenti da tutte le parti. All’inizio è stato difficile, mi sono detta di migliorare punto dopo punto", ha detto ancora la tennista toscana. "Gli ultimi mesi sono stati folli per me, devo ancora rendermi conto di cosa è successo. Cerco di concentrarmi su cosa accade in campo. Da ragazzina guardavo le finali di Wimbledon, adesso vivo alla giornata e mi diverto. Adesso è il momento di recuperare verso la finale", ha concluso la Paolini, prima italiana in finale sull'erba londinese e prima italiana di sempre a giocare due finali Slam consecutive, dopo quella al Roland Garros.