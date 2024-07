Tour de France, Pogacar domina la tappa del Tourmalet e allunga in classifica

Tadej Pogacar non fa sconti a nessuno, anzi, e quando può affonda il colpo. E così ha fatto nella prima tappa pirenaica del Tour de France 2024, in cui ha inflitto un duro colpo alle speranze dei suoi principali rivali per la vittoria finale, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, andando a vincere tutto solo in cima al Pla d’Adet. Lo sloveno è determinato a portare a termine l’impresa della doppietta Giro-Tour che nessuno centra dal 1998 e si affaccia all’ultima settimana della Grande Boucle con un vantaggio di 1'57'' sul danese, vincitore delle ultime due edizioni, e di 2'22'' sul belga, mentre tutti gli altri accusano ritardi superiori ai sei minuti. Tra loro c'è l’italiano Giulio Ciccone, oggi ottimo quinto quasi a ruota di Evenepoel, e ottavo in classifica generale a nove minuti dal leader. Ci si aspettavano fuochi d’artificio in una frazione che nella seconda metà dei 152 chilometri totali proponeva il trittico di salite Tourmalet-Hourquette d’Ancizan-Pla d’Adet e la corsa non tradisce le attese.