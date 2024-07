Tour de France, altro colpo di Pogacar sui Pirenei: sua la quindicesima tappa

Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto per distacco la 15/a tappa del Tour de France, la Loudemnvielle-Plateau de Beille di 197,7 chilometri. Per la maglia gialla è il terzo successo di tappa in questa edizione e il secondo consecutivo, in un’altra durissima tappa pirenaica. Il danese Jonas Vingegaard ha tentato di sorprendere il campione della Uae Emirates nell’ultima salita ma non ha resistito al suo contrattacco ed è arrivato al traguardo con 1'08" di distacco. Resta secondo in classifica, ma è scivolato a oltre tre minuti. Terzo posto a 2'51" di ritardo per l’altro uomo di classifica, Remco Evenepoel, che ora accusa un distacco di oltre cinque minuti dal leader.