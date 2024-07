De La Fuente esalta la sua Spagna: "Non potrei essere più felice. Questa squadra vuole migliorare sempre"

"Non potrei essere più felice. È stata una giornata meravigliosa che ha incoronato la nostra squadra. Sono ancora più orgoglioso. Spero che questo entusiasmo continui". Queste le parole di Luis de la Fuente ai microfoni di La1 al termine della vittoria della Spagna sull'Inghilterra. "C'è sempre un margine di miglioramento, questo è il nostro obiettivo. Il pregio di questa squadra è che vuole sempre migliorare. Questi giocatori sono molto forti". «Grazie alle nazionale per un Europeo storico: con il vostro gioco avete fatto vibrare tutta la Spagna": il premier Pedro Sànchez, presente in tribuna a Berlino, ha celebrato così su X il trionfo della Roja agli Europei, dicendosi «orgoglioso» dei «giocatori», della «squadra» e del «Paese».

«Abbiamo lottato fino all’ultimo istante della finale. Oggi non abbiamo mantenuto abbastanza il possesso della palla. Loro ti pressano molto bene e tu devi uscire da quella pressione, e noi non siamo stati in grado di farlo». Così il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, dopo il ko dell’Inghilterra contro la Spagna. Il tecnico non si è sbilanciato sul suo futuro: «Non credo che questo sia il momento giusto per prendere una decisione del genere. Ho bisogno di parlare con le persone giuste. Non è ora».

Tornando sulla partita, il ct ha osservato che «è sicuramente uno svantaggio avere un giorno in meno per prepararsi ma siamo rimasti in gioco per 80 minuti. Ci vorrà un pò per digerirla». Sulla sostituzione di Kane: «Fisicamente è stata dura per lui. E’ arrivato al torneo con poche partite e non ha ancora raggiunto il livello che tutti avremmo sperato. Le partite sono estremamente impegnative e pensavamo che la freschezza di Ollie ci avrebbe permesso di pressare meglio. Penso che i sostituti hanno fatto quello che gli avevamo chiesto loro di fare». "Quando abbiamo raggiunto il pareggio eravamo ancora in gara, la partita era ancora apertissima. Come sempre, in queste partite, si tratta di dettagli, ma loro sono stati la squadra migliore del torneo. Nel complesso, hanno meritato».