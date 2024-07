OlimPILLS, Tommie Smith e John Carlos ai Black lives matter: a Città del Messico un pugno al cielo per far piovere diritti sociali

26 febbraio 2012, siamo a Sanford, Florida, Stati Uniti. Un ragazzo si aggira per un quartiere con un atteggiamento che non convince affatto uno dei residenti, impegnato in una ronda notturna. Trayvon Martin ha la pelle di colore nero, ha 17 anni. Aveva 17 anni, perché l’uomo che lo guarda con fare sospetto, George Zimmerman, spara e lo uccide. Non verrà incriminato, pochi mesi dopo in Tribunale, perché l’episodio è avvenuto in circostanze poco chiare. Tanto basta a scatenare l’insurrezione social e dilaga l’hasthag #blacklivesmatter. In quei giorni nasce proprio il movimento che negli anni avanza, seppur in maniera silenziosa, fino a deflagrare il 25 maggio del 2020, giorno dell’omicidio di George Floyd, dopo che per 9 minuti l’agente di Polizia Derek Chauvin preme col ginocchio sul collo per immobilizzarlo. “I can’t breath” - “non riesco a respirare” - sussurra Floyd senza successo, prima di raggiungere lo stato di incoscienza - ciò non suggerisce comunque all’agente di sollevare il ginocchio - e di morire.