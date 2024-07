Tour de France, Tadej Pogacar trionfa a Isola 2000, è la quarta vittoria. Pronto a essere incoronato a Parigi

Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto la 19/a tappa del Tour de France, la Embrun-Isola 2000, di 144,6 km, suo quarto successo parziale in questa edizione della corsa. La maglia gialla nell’ultima salita ha rimontato due minuti di svantaggio sullo statunitense Matteo Jorgenson, che era in testa da solo, e con un’altra dimostrazione di forza è pronto a essere incoronato domenica sul traguardo finale di Nizza.

Pogacar sotto il traguardo ha allargato le braccia mimando un inchino e poi ha mostrato la mano con quattro dita alzate, sottolineando la sua quarta impresa sulle montagne in questo Tour. Jorgenson ha chiuso al secondo posto con un distacco di 21 secondi dallo sloveno, terzo si è classificato il britannico Simon Yates, a 40'', e quarto l’ecuadoriano Richard Carapaz, a 1'11''. Sono arrivati insieme, a 1'42'', Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, che quando Pogacar è scattato per andare a prendersi la vittoria non sono riusciti a tenere il suo ritmo.