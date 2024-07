Formula 1: doppietta McLaren in Ungheria, le Ferrari al quarto e sesto posto

Oscar Piastri su McLaren ha vinto il Gp d’Ungheria, 13/a prova del mondiale di Formula 1, precedendo il compagno di scuderia, Lando Norris. Terzo sul podio Lewis Hamilton, con la Mercedes davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Sesto posto per l'altra Rossa condotta da Carlos Sainz.

Oscar Piastri: "Una giornata speciale"

"E' stata una giornata molto speciale. E’ stato anche un pò complicato alla fine ma mi sono messo nella posizione giusta in partenza. La McLaren è strepitosa, una macchina incredibile. Grazie al team. Non li ringrazierò mai a sufficienza per aver vinto la prima gara dopo appena 18 mesi in F1". Lo ha affermato Oscar Piastri, che ha vinto il GP di Ungheria, suo primo successo in Formula 1. "La mia macchina era una 'bestià ed oggi credo che abbiamo gestito benissimo la situazione. McLaren ha fatto doppietta tanto tempo fa e quindi penso che il team sia orgoglioso di noi. Mi godo la vittoria. Il team mi sta dando una macchina fantastica. A Spa penso che saremo davanti anche lì. Abbiamo dimostrato che possiamo essere veloci ovunque. Spa non è stato il terreno da caccia migliore di recente, ma ho fiducia che saremo forti. Macchina completa a 360°," ha concluso il giovane pilota australiano.