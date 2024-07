Ranking Atp, 6 azzurri in top 50. Sinner leader, balzo Berrettini

L’Italtennis inizia la settimana che conduce all’inizio dell’Olimpiade con sei giocatori in Top 50. Ovviamente leader del ranking è Jannik Sinner, che precede Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Rientra in questo gruppo Matteo Berrettini, in assoluto il Top 100 che ha guadagnato più posizioni (32) grazie al titolo vinto a Gstaad, il nono in carriera e il secondo in Svizzera. Proprio qui sei anni fa aveva vinto il suo primo torneo nel circuito Atp.

Migliora di dieci posizioni il ranking di Fabio Fognini, numero 70 dopo il quarto di finale nell’Atp 250 svizzero. Avvicina ulteriormente la Top 30 Luciano Darderi per effetto del primo quarto di finale in un Atp 500. Numero 33 del mondo questa settimana, può a questo punto concretamente puntare a giocare il prossimo Us Open. Significativi i progressi per gli altri vincitori dei tornei appena conclusi. Il francese Arthur Fils, campione ad Amburgo, è entrato per la prima volta in Top 20 guadagnando otto posizioni in classifica. Guadagna otto posizioni anche Giron che entra primi 40 per la prima volta grazie al primo titolo in carriera a Newport. Ne ha scalate nove, invece, il portoghese Nuno Borges (42), anche lui forte del primo titolo in carriera a Bastad in finale su Nadal.

Questa la top ten della nuova classifica Atp: 1. Jannik Sinner (Ita) 9570 (--); 2. Novak Djokovic (Srb) 8460 (--); 3. Carlos Alcaraz (Esp) 8130 (--); 4. Alexander Zverev (Ger) 7295 (--); 5. Daniil Medvedev (Rus) 6525 (--); 6. Alex de Minaur (Aus) 4185 (+3); 7. Hubert Hurkacz (Pol) 4105 (--); 8. Casper Ruud (Nor) 3925 (+1); 9. Andrey Rublev (Rus) 3830 (-1); 10. Grigor Dimitrov (Bul) 3770 (--).

Così gli altri italiani: 17. Lorenzo Musetti 2265 (-1); 33. Luciano Darderi 1331 (+2); 40. Matteo Arnaldi 1220 (-1); 48. Flavio Cobolli 1025 (--); 50. Matteo Berrettini 965 (+32); 54. Lorenzo Sonego 921 (-2); 70. Fabio Fognini 769 (+10); 75. Luca Nardi 744 (+1); 131. Stefano Napolitano 472 (-6).