OlimPILLS, Tokyo 2021: un gesso come talismano e l'amicizia d'oro tra Tamberi e Barshim

C’è un uomo che piange in pista. È prono, ha gli occhi semichiusi - passano solo le lacrime; i palmi delle mani spingono su quella stessa pista e il naso è appoggiato su una sagoma di gesso. Sembra quasi il suo talismano. Lui piange e il pubblico applaude. Quell’uomo ha appena partecipato a una delle gare più incredibili, in termini di emozioni, della storia dell’atletica ai Giochi Olimpici. L’uomo del nostro racconto è Gianmarco Tamberi, detto Gimbo, campione del salto in alto che indossa la canotta della nazionale italiana. Non piange perché ha vinto l’Olimpiade di Tokyo, ma perché si guarda alle spalle e vede il suo percorso.

Qualche metro più in là, c’è un altro uomo. Ha al pelle scura e indossa una canotta di un altro colore: è un avversario di Tamberi; non piange ma sorride, perché quell’oro dell’italiano lo sente un po’ su. E non solo perché è suo - hanno appena concordato di non ricorrere all’ultimo salto, dividendosi il primo posto, perché il regolamento lo consente - ma in quanto c’è “del” suo nell’impresa di Tamberi.

Torniamo al primo uomo, quello che indossa la canotta della maglia della Nazionale. Tokyo per lui è l’Olimpiade. È nel pieno delle forze, sa di essere molto molto forte, ma porta con sé una ferita gigantesca. Non solo fisica: è uno squarcio meno visibile che però gli ha passato l’anima da parte a parte. Tamberi ha saltato gli ultimi Giochi a causa di un infortunio gravissimo. Ha perso quattro anni, in sostanza, che per chi come gli atleti ha un orologio biologico impietoso, non è il massimo. Ché poi gli anni sono cinque, a causa del Covid che ha fatto slittare di 12 mesi la kermesse a cinque cerchi. Il suo naso è appicciato al gesso che, fino a qualche mese prima, aveva protetto e gestito il ritorno alla normalità della sua gamba, dopo che un maledetto salto l’aveva sbriciolata insieme alle sue certezze di andare a vincere le Olimpiadi di Rio del 2016. Un maledetto salto, nel Meeting di Parigi, utile a centrare un record (perché la medaglia d’oro intorno al collo l’aveva già) ma nei fatti devastante. Una lunga degenza, l’addio ai Giochi brasiliani e una grandissima difficoltà a recuperare la brillantezza nei mesi successivi. Ed è in quelle circostanze che l’altro uomo, un qatariota, Mutaz Barshim, torna nella nostra storia.