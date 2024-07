La febbre frena Sinner ma niente Covid, pronto per le Olimpiadi. Al Villaggio cresce la preoccupazione: positive due australiane

La febbre frena Jannik Sinner, ma non lo ferma. Dopo il rinvio della partenza per i Giochi di Parigi, prevista oggi, in serata il sollievo per il tennista azzurro, per il quale è stato escluso il covid: il suo arrivo nella capitale francese è ora fissato per giovedì prossimo, 25 luglio. La notizia del rinvio della partenza - anticipata stamani dall’ANSA - aveva colto di sorpresa quasi tutto lo sport azzurro, preoccupato per le condizioni di salute del tennista numero 1 al mondo, testa di serie numero 1 anche nel doppio con Lorenzo Musetti. La numero 2 è dell’altra coppia italiana, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Lo stesso Vavassori sarà in gara anche nel doppio misto con Sara Errani. Il volo per la Francia di Sinner - reduce dall’uscita ai quarti di Wimbledon contro il russo Medvedev in una partita segnata da un malore che lo ha spinto a un breve periodo di riposo e vacanza con la fidanzanta Anna Kalinskaya - era stato programmato per oggi, a quattro giorni dall’inizio del torneo che, da sabato 27 luglio, si disputerà sulla terra rossa del Roland Garros, dove Jannik parte, ovviamente, come uno dei favoriti. Il sorteggio, invece, è stato programmato per giovedì 25, giorno nel quale arriverà nella capitale francese l’azzurro che è a casa e sta seguendo la terapia indicata dai medici.