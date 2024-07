Olimpiadi, la carica di Simone Alessio: "Voglio regalarmi una medaglia importante"

Simone Alessio è senza dubbio una delle punte di diamante dell’intera spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi. Per il taekwondoka calabrese (nato a Livorno nel 2000, ma cresciuto e formatosi sportivamente in Calabria a Sellia Marina) l’appuntamento con Parigi 2024 è l’ultima tappa di un triennio in cui ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli atleti più forti, se non l’atleta più forte, al mondo nella sua disciplina.

Dopo aver mancato la medaglia a Tokyo nel 2021, Alessio arriva all’appuntamento con la storia carico e tranquillo dopo il percorso che lo ha visto trionfare nelle competizioni più importanti disputate dal 2021 ad oggi. Medaglia d’oro agli Europei di Manchester 2022, medaglia d’oro ai Mondiali di Baku 2023 (aveva già vinto un Mondiale a Manchester nel 2019), medaglia d’oro ai Gran Prix 2022 di Roma, Parigi e Riyadh. Grande tifoso dell'AS Roma, sul quadrato fa suo il motto “mors tua, vita mea”. A Parigi 2024 vuole dare un calcio alla delusione di Tokyo e mettere nel mirino l'unico oro che ancora manca alla sua collezione: quello olimpico. E insieme a lui sognano la sua famiglia che l’ha visto crescere compiendo grandi sacrifici fin da piccolo, Sellia Marina, la provincia di Catanzaro e tutta la Calabria. Tutti insieme per coltivare un bellissimo sogno.