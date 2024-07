Il forfait di Sinner, Binaghi: "Sono convinto che lo vedremo al meglio agli Us Open"

«Sono convinto che lo vedremo al meglio delle forze agli Us Open». Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, commentando la notizia della rinuncia di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024 causa tonsillite. «Purtroppo, riviviamo il dramma che abbiamo conosciuto agli Internazionali - ha aggiunto Binaghi -. Auguro a Jannik di rimettersi al più presto, sono convinto che lo vedremo al meglio delle forze agli Us Open, un torneo che tutti gli italiani potranno vedere integralmente e gratuitamente in chiaro (su SuperTennis, ndr)».

«L'assenza di Sinner - ha commentato ancora Binaghi - è un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che aspettavano di vederlo in campo».