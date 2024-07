Parigi 2024: per Sinner secondo forfait consecutivo ai Giochi dopo quello a Tokyo 2021

La rinuncia di Jannik Sinner anche dalle Olimpiadi di Parigi 2024 è notizia che scuote l’Italia Team e i suoi tifosi e sta facendo il giro del mondo. Per la seconda volta in tre anni il numero 1 del tennis mondiale è costretto a dire di «no» ai Giochi olimpici. Era il 3 luglio del 2021 quando Sinner annunciò la rinuncia da Tokyo 2020 a seguito di una «decisione dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrarmi sulla mia crescita». Oggi, dopo la febbre che nei giorni scorsi era salita a 38 gradi, l’annuncio di non partire alla volta della Francia per partecipare alle Olimpiadi causa tonsillite. «Sono estremamente triste e deluso. Gareggiare ai Giochi olimpici era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione, non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento», ha affermato l’altoatesino.