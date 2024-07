Parigi 2024, Papa Francesco auspica il rispetto della tregua olimpica sui conflitti mondiali

“Mentre la pace nel mondo è seriamente minacciata, auspico vivamente che tutti rispettino la tregua olimpica, nella speranza di risolvere i conflitti e ripristinare la concordia. Che Dio illumini le coscienze di coloro che sono al potere”: è questo il pensiero di Papa Francesco sul proprio account X alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024.

Bergoglio, sull’account @Pontifex, rilancia l’appello per la pace in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici a Parigi.

E a sostenere la sua proposta del Pontefice per arrivare alla pace anche attraverso l’esperienza sportiva c’è Athletica Vaticana la sua squadra. «Costruire relazioni di pace per vincere insieme la medaglia della fraternità» è lo stile sportivo che la comunità dell’associazione polisportiva della Santa Sede propone, in una lettera aperta, alle atlete e agli atleti che partecipano alle Olimpiadi.