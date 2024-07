Parigi 2024: Sara Errani ripescata: gioca anche il singolare del tennis

Lavori extra per Sara Errani a Parigi2024. La 37enne romagnola, numero 95 del ranking Wta, è infatti entrata in extremis, per via del forfait dell’australiana Daria Saville, nel tabellone del singolare femminile.

Nella sua quinta Olimpiade, l’azzurra affronterà all’esordio la cinese Qinwen Zheng, numero 7 del mondo e sesta testa di serie del seeding, fresca vincitrice del titolo bis a Palermo. La 21enne di Shiyan ha vinto in due set entrambi i confronti precedenti contro Sara Errani, disputati entrambi proprio nel capoluogo siciliano, al primo turno di quest’anno e al debutto nel 2023.

La romagnola giocherà dunque il singolare, il doppio femminile in coppia con Jasmine Paolini e il doppio misto, al fianco di Andrea Vavassori.