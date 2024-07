Spettacolo e tensione: la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 al via sulle acque della Senna

Il culmine dell'apertura è stato il primo passaggio della torcia , affidata a Zinedine Zidane , che ha solcato le acque sotto gli occhi di un mondo in attesa. Il suo viaggio lungo il fiume non è stato solo un percorso fisico, ma un viaggio attraverso la storia e l'innovazione, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo.

La scelta del Trocadéro come punto di osservazione, dove è arrivato anche Mattarella, proprio di fronte alla Tour Eiffel , non è stata casuale ma ha simboleggiato un ponte tra eredità culturale e spirito globale, sottolineando l'importanza di queste Olimpiadi come un evento che trascende lo sport.

Nell'incantevole scenario notturno di Parigi , la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 ha rotto ogni schema tradizionale, scegliendo la maestosa Senna come palcoscenico vivo e pulsante. La decisione di traslocare fuori dagli stadi ha trasformato la serata in un "tableau vivant" di luci scintillanti e riflessi d'acqua, mentre una pioggia leggera, piuttosto che guastare la festa, ha amplificato la magia del momento, creando un'aura quasi surreale.

Nel giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Paris 2024, un caos senza precedenti ha colpito la Francia a causa del sabotaggio dei TGV (Trains à Grande Vitesse), i treni ad alta velocità che da quasi mezzo secolo rappresentano l'orgoglio della République. Questo atto ha causato pesanti disagi per quasi un milione di passeggeri, molti dei quali erano diretti alle celebrazioni di Parigi o in partenza per le vacanze estive.

In un messaggio pubblicato su X, il premier Gabriel Attal ha denunciato «atti di sabotaggio» condotti in modo «preparato e coordinato», con conseguenze «massicce e gravi» sull'intera rete nazionale e non solo. Gli inquirenti sospettano l'influenza di gruppi dell’ultrasinistra, probabilmente vicini alla protesta ecologista. Il modus operandi suggerisce l'uso di ordigni incendiari in snodi strategici, indicando possibili complicità interne all’azienda ferroviaria SNCF.

L'attacco ha messo fuori gioco gran parte dei TGV, con 800.000 passeggeri di treni bloccati e traffico sospeso anche con Londra. A Parigi, le stazioni principali come Paris-Montparnasse hanno accumulato ritardi di ore. SNCF ha denunciato un «attacco massiccio per paralizzare le ferrovie» e ha dispiegato «migliaia di dipendenti» per riparare i danni.

L'alto responsabile della SNCF, Jean-Pierre Farandou, ha informato che «migliaia» di navigator sono stati dispiegati nelle stazioni per «accogliere i passeggeri ed orientarli al meglio», e ha avvertito che la situazione di crisi «durerà certamente per tutto il fine settimana».

Nonostante il miglioramento progressivo delle condizioni, si prevede che i disagi continueranno anche domani. Molti passeggeri hanno dovuto ripiegare su bus, treni regionali, noleggio di auto e soluzioni di car sharing come BlaBlaCar. Sul fronte della cerimonia olimpica, è importante notare che molti dei passeggeri bloccati erano tra i 320.000 previsti sulle rive della Senna per la parata olimpica, che durerà quattro ore.

L'attacco ai treni ha anche costretto il premier britannico, Keir Starmer, a cambiare i suoi piani di viaggio all'ultimo momento. La ministra del Turismo, Olivia Grégoire, e l’ex ministro dei Trasporti, Clément Beaune, hanno espresso il loro sostegno ai passeggeri e condannato i sabotatori, mentre il presidente del CIO, Thomas Bach, ha ribadito la sua fiducia nelle autorità francesi e nell'assistenza globale di servizi di intelligence per affrontare questa crisi.