Formula 1, Verstappen il più veloce a Spa ma viene penalizzato. Pole per Leclerc

Max Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nelle qualifiche del Gp del Belgio, 14/a prova del mondiale di Formula 1, ma data la penalizzazione di dieci posizioni in griglia partirà undicesimo, mentre in pole position ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari, autore del secondo tempo. Prima fila anche per Sergio Perez, con la Red Bull, mentre in seconda ci saranno Lewis Hamilton con la Mercedes e la McLaren di Lando Norris. Ottavo tempo per Carlos Sainz con l'altra Ferrari.

Sulla pista umida, in altre zone bagnata per la pioggia, Verstappen ha fatto segnare il tempo di 1:53.159, Leclerc è rimasto staccato di 595 millesimi, strappando la posizione a Perez per soli 11 millesimi. Dietro a Norris, col quinto tempo, si sono piazzati l’altro pilota McLaren, Oscar Piastri, sesto, quindi George Russell, settimo con la Mercedes davanti a Sainz. Nono e decimo tempo per Fernando Alonso (Aston Martin) ed Esteban Ocon (Alpine).