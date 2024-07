Italtennis, niente doppietta. Musetti si arrende in finale ad Umago contro Cerundolo

Non riesce la storica doppietta al tennis italiano. Dopo la vittoria di oggi con Berrettini capace di vincere a Kitzbühel (secondo successo consecutivo dopo quello di Gstaad), Lorenzo Musetti questa sera ha ceduto il passo in finale ad Umago in Croazia all'argentino Cerundolo.

Il tennista toscano, che sarà ai nastri di partenza delle Olimpiadi di Parigi, ha ceduto in tre set: vinto il primo parziale 2-6, ha subito la rimonta del sudamericano capace di imporsi 6-4 nel secondo set e 7-6 (7-5) nel terzo parziale annullando un match point.