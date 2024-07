L'Olimpiade inizia a ritmo lento per l'Italia, Scutto ai ripescaggi. Tuffatrici... di legno, deludono le spadiste. Primo oro alla Cina

Tullio De Piscopo parlerebbe di... andamento lento. Già, perché a fronte delle grandi aspettative nutrite nei confronti della spedizione azzurra, la prima giornata è iniziata in modo blando. Sia chiaro, sull'Olimpiade di Parigi 2024 è a malapena spuntata l'alba e di tempo per rispettare la tabella di marcia ce n'è. Intanto, perde ai quarti di finale e vede sfumare i sogni d’oro, la judoka azzurra Assunta Scutto. Nella categoria 48 chili, ha perso 10-0 con la svedese Tara Babulfath e combatterà ora per i ripescaggi, dai quali c'è la possibilità di arrivare alla finale per il bronzo. Sfortunatissimo il collega Andrea Carlino (-60 kg, in foto) che ha beccato il numero al mondo Yang Yung Wei ma ha perso al Golden score (una sorta di supplementari del judo). La dea bendata ha voltato le spalle anche alle tuffatrici Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, quarte a un passo dal podio nei 3 metri sincro. Ko pure la spadista Giulia Rizzi, nonostante una grande rimonta contro la polacca Klasik. Nienta da fare anche per Rosella Fiamingo, L’azzurra è stata eliminata nei sedicesimi dall’americana Cebula, che ha vinto 15-14. La terza azzurra Alberta Santuccio, però, ha superato l'atleta di Singapore Rahman (15-10) volando agli ottavi di finale.