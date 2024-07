Quella fede nuziale di Tamberi finita nella Senna lascia incredula la moglie Chiara: “È successo davvero?” Ma poi...

"Ma davvero ha perso la fede nella Senna?": Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi, scherza (ma non troppo) sulla disavventura a sfondo coniugale del portabandiera azzurro e olimpionico del salto in alto, che ieri nello sventolare il tricolore sul barcone dell’Italia, sulla Senna durante la cerimonia d’apertura, ha perso la fede nuziale.

Bontempi posta infatti sul suo profilo Instagram, nelle storie, uno screenshot dei messaggini ricevuti quando è uscita la notizia, evidentemente di amici increduli, chiudendo con l'emoticon della faccina sconsolata. Ma tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, ovviamente, nessun accenno di tensione: lui, nella notte, posta un video della cerimonia con Fabrizio Moro che canta 'io che non posso fare a meno di te...', lei commenta 'una spettatrice speciale' col cuore e riposta sul suo profilo.