Allarme acque inquinate a Parigi, salta l'allenamento di Triathlon nella Senna

La pioggia caduta venerdì e sabato a Parigi ha inquinato la Senna ed ha costretto gli organizzatori a cancellare la sessione di allenamento di triathlon prevista per questa mattina nel fiume: lo hanno reso noto gli stessi organizzatori, i quali restano tuttavia "fiduciosi» che gli eventi si terranno martedì e mercoledì.

Il Comitato organizzatore olimpico, la Federazione internazionale di triathlon e le autorità locali hanno preso la "decisione congiunta di cancellare la parte di nuoto del triathlon di familiarizzazione» prevista per domenica perché «i livelli dell’acqua non offrono sufficienti garanzie», si legge in un comunicato.