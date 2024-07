F1, in Belgio vince la Mercedes di Russell. Quarta la Ferrari di Leclerc

Doppietta Mercedes nel Gran Premio del Belgio. Sul circuito di Spa-Francorchamps, vince George Russell davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terza la McLaren di Oscar Piastri che precede la Ferrari di Charles Leclerc, quarta, e la Red Bull di Max Verstappen, quinta. Sesta piazza nel Gran Premio del Belgio per la McLaren di Norris davanti alla Ferrari di Sainz ed alla Red Bull di Perez. Nona la Aston Martin di Alonso e decima la Alpine di Ocon.

«Quel che è successo è molto semplice, non siamo stati abbastanza veloci. Mi sembrava fossimo la quarta macchina oggi, ci aspettavamo McLaren e Red Bull, ma la Mercedes è stata più veloce del previsto». Così Charles Leclerc dopo il Gp del Belgio. «E in una gara normale, su pista asciutta, tenerli dietro è molto difficile. Abbiamo fatto un buon lavoro per tenere dietro Max e Lando, ma il 4/o posto era il massimo che potessimo sperare per oggi. Pensavamo di essere alla pari con la Mercedes, e invece avevano un vantaggio. Per questa ragione il risultato non lo considero positivo, è andata peggio del previsto».