Tiratori da podio a Parigi! Maldini d'argento e Monna di bronzo. Bene l'Italvolley femminile (3-1). La diretta

Grande Italia a Chateauroux dove, nella finale olimpica della pistola 10 metri, arrivano due medaglie: Federico Nilo Maldini è argento con 240.0 mentre Paolo Monna si mette al collo il bronzo con 218.6. Sul gradino più alto del podio sale invece il cinese Xie Yu col punteggio complessivo di 240.9. La spedizione azzurra a Parigi sale così a quota 5 medaglie, due d’argento e tre di bronzo.

Volley femminile

Esordio con molto luci e qualche ombra per l’Italia nel torneo olimpico di pallavolo femminile di Parigi 2024. Le azzurre guidate da Julio Velasco hanno battuto la Repubblica Dominicana per tre set a uno (25-19; 24-26; 25-21; 25-18). Il prossimo impegno del sestetto azzurro, tra le favorite per una medaglia, è in programma giovedì prossimo, 1 agosto, alle ore 17 contro l’Olanda.

Beach volley

Niente da fare, invece, per il duo Gottardi-Menegatti nel beach volley femminile, sconfitte dalla coppia spagnola Liliana Paula per 2-1 (24-22, 9-21, 16-14) nonostante uno strepitoso secondo set.