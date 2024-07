Chase Budinger: dall'Nba al sogno olimpico, ma sulla sabbia del... beach volley

La storia di Chase Budinger è un esempio affascinante di come un atleta possa reinventarsi e raggiungere nuovi traguardi anche in uno sport diverso. Budinger, originario di Encinitas, California, ha sempre avuto una passione per entrambi gli sport: il basket e la pallavolo. Durante il liceo, era un giocatore di pallavolo eccezionale, tanto da essere considerato uno dei migliori prospetti a livello nazionale. Tuttavia, la sua carriera professionale inizialmente ha preso la direzione del basket. Carriera nel Basket Budinger ha giocato a basket universitario per gli Arizona Wildcats, dove ha impressionato con le sue abilità atletiche e la sua capacità di segnare. Nel 2009, si è dichiarato eleggibile per il Draft NBA ed è stato scelto al secondo giro dai Detroit Pistons, che lo hanno immediatamente scambiato con gli Houston Rockets. Durante la sua carriera NBA, Budinger ha giocato per diverse squadre, tra cui i Minnesota Timberwolves, gli Indiana Pacers e i Phoenix Suns, accumulando oltre 400 presenze nella lega. Ha avuto anche una breve esperienza in Europa con il Baskonia in Spagna.

Transizione al Beach Volley Dopo il ritiro dal basket professionistico nel 2017, Budinger ha deciso di tornare alle sue radici sportive e di dedicarsi al beach volley. La sua transizione non è stata semplice, ma la sua determinazione e il suo background atletico gli hanno permesso di adattarsi rapidamente. Allenandosi duramente e partecipando a numerosi tornei, Budinger ha dimostrato di poter competere a livelli molto alti anche in questo sport. Qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e prima vittoria Il suo impegno nel beach volley ha dato frutti notevoli. In coppia con Miles Evans, Budinger è riuscito a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Questa qualificazione rappresenta un traguardo significativo, sia per la sua carriera sportiva che per la sua vita personale, consolidando la sua posizione come uno degli atleti più versatili e determinati della sua generazione. Budinger ed Evans hanno giocato e vinto contro la coppia francese Krou-Gauthier-Rat in due set con il punteggio di 21-14, 21-11.