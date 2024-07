Djokovic e Nadal incantano ai Giochi, vince il serbo in due set

Nulla da fare per il grande beniamino del Roland Garros, Rafa Nadal. Lo spagnolo ha ceduto nel big match del secondo turno del singolare maschile dei Giochi di Parigi2024 contro l’eterno rivale Novak Djokovic, numero due del mondo e primo favorito del seeding. Il serbo, in quello che era il sessantesimo match ufficiale fra i due, si è imposto col punteggio di 6-1 6-4. Adesso sono pari: 30 vittorie a testa negli scontri diretti. Sedici anni dopo la semifinale di Pechino2028, quindi, Djokovic si è preso la rivincita olimpica su Nadal, che poi in Cina vinse l’oro, con il serbo che conquistò invece il bronzo. Agli ottavi di finale il campione di Belgrado attende il vincente del match fra il tedesco Dominik Koepfer e l’azzurro Matteo Arnaldi.