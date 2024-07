“Non arrivano? Si staranno rifacendo il trucco... sono donne”, battuta sessista costa il posto a un commentatore di Eurosport

Uno storico commentatore sportivo inglese è stato cacciato dalla squadra di Eurosport dopo una battuta sessista sulle nuotatrici australiane vincitrici dell’oro nella staffetta 4x100 stile libero. Nella diretta di sabato sera Bob Ballard aveva ironizzato sul quartetto che indugiava nei saluti al pubblico prima di raggiungere il podio per la premiazione: «Si staranno dando l’ultimo ritocco, lo sapete come sono le donne...se ne stanno in giro, a rifarsi il trucco». Parole bollate come «vergognose» dalla seconda voce della telecronaca, l’ex nuotatrice Lizzie Simmonds.

Il video è diventato subito virale e domenica sera Eurosport ha annunciato che il telecronista è stato rimosso dall’incarico con effetto immediato per i suoi «commenti inappropriati». Dagli anni '80 Ballard è uno dei più famosi telecronisti inglesi per nuoto e tuffi e in passato ha lavorato anche per la Bbc.