Olimpiade a Parigi: Paltrinieri e De Tullio in finale degli 800. I tre fiorettisti agli ottavi. Paolini avanti. Boxe, Lenzi ai quarti

Siamo nel vivo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, con 18 eventi medaglia previsti oggi, lunedì 29 luglio. Gli atleti italiani parteciperanno a molte di queste competizioni. Le gare degli azzurri saranno trasmesse in diretta su Rai, Eurosport e vari servizi di streaming.

Judo

Manuel Lombardo battuto ai quarti dal kosovaro Gjakova tra i fischi del pubblico: al golden score si è imposto il kosovaro. Ma ancora grandissime proteste e azzurri clamorosamente danneggiati. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, Lombardo comincerà il suo cammino per tentare di raggiungere almeno la finale per il bronzo della categoria fino a 73 kg: dovrà battere nei ripescaggi il canadese Margelidon, numero 9 del tabellone, sconfitto ai quarti dal numero 1, l’azero Heydarov. In precedenza il judoka torinese Manuel Lombardo aveva battuto nei sedicesimi di finale il polacco Stodolski nella categoria fino a 73 kg, grazie a un doppio waza-ari. Tra le donne (categoria fino a 57 kg) subito eliminata Veronica Toniolo contro la giapponese Funakubo al Golden score.