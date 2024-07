Infinito Paltrinieri a medaglia, 800 sl di bronzo: "Non sono più il veloce, ma ho altre armi"

L’uomo dei miracoli riemerge dall’acqua con l’ennesima medaglia al collo. A Tokyo nel 2021 era stato argento, i suoi 800 metri sono ancora di bronzo e sanno comunque di impresa: perché altri tre anni sono passati e Gregorio Paltrinieri alla soglia dei 30 anni (cifra tonda arriverà a settembre per il classe '94) è ancora lì nel mezzo, a mulinare bracciate passando con disinvoltura dalla vasca al mare, ma sempre da podio. Alla Defense Arena, partito in sordina, ha rimontato e ai 600 era in testa tallonato dall’irlandese Daniel Wiffen che però nell’ultimo cento ne aveva di più, ha allungato prendendosi l’oro con il record olimpico in 7'38''19, davanti all’americano Bobby Finke, oro a Tokyo. Paltrinieri chiude terzo in 7:39.38 confermando il bronzo che in Giappone aveva vinto contro tutti e soprattutto contro la mononucleosi che aveva minato il fisico e messo a dura prova la mente.

«La strategia stavolta era nuova, era tanto tempo che aspettavo di fare qualcosa del genere. Non sono più così veloce, ma ho affinato altre carte. Ho aspettato un momento del genere sono contento. Questo vuol dire tutto. Da tempo aspettavo una gara del genere, sono contento - le parole del capitano azzurro - Mi convinco di stare bene quando arrivo qui. A volte sono convinto di non farcela più, sono più questi momenti. Prendere una medaglia alla prima gara ... Dopo il Sette Colli, dove avevo nuotato malissimo, avevamo anche pensato di non farli gli 800. Non sono più quello che parte più veloce, mi devo rassegnare, ho affinato altre armi». L’intelligenza, la tattica, l’esperienza gli danno ancora lo sprint vincente.

E mentre Greg si prendeva il bronzo, al Grand Palais, qualche miglio distante, la fidanzata Rosella Fiamingo con la squadra della spada stava battendo le padrone di casa della Francia, conquistando l’oro, il terzo per l’Italia in questi primi giorni dei Giochi. Paltrinieri ha osato, come fa da sempre il capitano dell’Italnuoto: ha cambiato allenatori, città, fino ad affiancare al mezzofondo in vasca le lunghe distanze in acque libere, passando dai blocchi alle meduse senza scomporsi: già perché il caimano del nuoto azzurro, capitano dell’Italia che ormai da anni in vasca stupisce il mondo, a Parigi dopo la doppietta d’oro di Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, lui comunque c'è: e ancora ci sono i 1500 e la 10 km. Già la gara nella tormentata Senna, ammesso (ma pare difficile) che il fiume parigino riceva l’ok alla balneabilità. Un can can con polemiche annesse che però non ha distratto il Greg nazionale, appassionato di basket ma finito in piscina a tre mesi, non per caso. Pioggia di ori tra mondiali ed europei, il titolo olimpico dei 1500 a Rio a impreziosire una carriera infinita. Il basket nel cuore, il nuoto nelle braccia l’azzurro sa che quando l’età rema contro «non hai niente da perdere anzi puoi sognare e stupire».