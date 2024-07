Jasmine che hai combinato! Fuori nel singolare. Poi la Paolini si riprende in doppio con la Errani

Jasmine Paolini, nell’amata terra rossa del Roland Garros, dove quest’anno è arrivata in finale sia in singolo che in doppio negli Open di Francia, vede sfumare i sogni di medaglia nel singolare femminile. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 5 del mondo e quarta forza del seeding a cinque cerchi, ha ceduto contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, 67 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 3-6 7-5. Nel primo parziale l’azzurra conduceva per 5-2 ma ha subito il ritorno dell’avversaria. Poi, nel secondo set, è riuscita a imporre nuovamente il suo tennis. Nella terza frazione, infine, l’azzurra (che era l’ultima italiana in gara nel singolare) ha pagato un pò la stanchezza, per via anche del grande caldo parigino di oggi. "Ho avuto tante chance nel primo set e anche nel terzo ma non sono riuscita a sfruttarle. Mentalmente non mi sentivo lucida al 100 per 100 e l’emblema è stato quel game sul 5-4 e servizio al terzo con due dritti sbagliati", ha detto la toscana. "Non ero lucida e concentrata, ci ho provato ma è stata dura, c'era un po' di nervosismo, ci tenevo a far bene. Questo mi ha messo un po' di tensione in più addosso e facevo fatica a fare ciò che dovevo fare", ha aggiunto Jasmine Paolini.