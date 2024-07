La notte delle meraviglie per i fidanzati Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo: "Le ho mandato 10 messaggi, ancora non mi ha risposto"

Che notte!!! Due medaglie a distanza di qualche minuto per i due fidanzati azzurri Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo. Terzo oro per l’Italia? «Si, terzo oro e un bronzo per Greg. Ho saputo adesso. Sono superfelice»: dopo la conquista dell’oro nella spada donne a squadre al Grand Palais, Rossella Fiamingo ha esultato così per la vittoria delle azzurre, aggiungendo alla serata magica il bronzo del fidanzato, Gregorio Paltrinieri, negli 800 stile libero. «Siamo felicissime, incredule, ma ce lo meritavamo - ha aggiunto Fiamingo, all’ANSA - Sapevamo che potevamo farcela ma poi tra il dire e il fare, c'è di mezzo il...Grand Palais!"

«Le ho mandate dieci messaggi e non mi ha risposto ancora (ride, ndr). Non vedo l’ora di essere al villaggio e vederla» Lo ha detto Gregorio Paltrinieri dopo il bronzo negli 800 sl ai Giochi di Parigi. «Ho passato mille momenti belli e altrettanti difficili, ho passato tre generazioni di nuotatori e io sono sempre qui» ha proseguito Gregorio Paltrinieri dopo il bronzo negli 800 sl ai Giochi di Parigi. «C'erano stati periodi in cui pensavo di non poter prendere più la medaglia - ha proseguito -. Se ho mai pensato di smettere? Ogni tanto ci pensi, ma ho capito che non era questo il momento giusto per lasciare». Parlando della gara ha poi aggiunto: «Era tanto che provavamo a trovare una nuova versione di me, perché non posso più partire e restare avanti, dovevo frenare il mio istinto animale». Infine sulla Senna: «Ci mette un po' di preoccupazione, forse non è la miglior organizzazione, ma per ora cerco di non pensarci».