Olimpiadi Parigi live: niente bronzo per Esposito. Ora le Fate della ginnastica. Stasera la finale per l'oro delle spadiste e Paltrinieri

Nuova ed intensa giornata di gare a Parigi dove si stanno disputando le Olimpiadi 2024. Volley maschile Seconda vittoria dell’Italvolley maschile nella Pool B. Dopo aver battuto 3-1 il Brasile all’esordio, gli azzurri del ct De Giorgi si sono sbarazzati dell’Egitto per 3-0. I parziali: 25-15, 25-16, 25-20. Prossimo impegno per Giannelli e compagni, già qualificati dunque per i quarti di finale, la sfida alla Polonia in programma sabato 3 agosto (ore 17). A festeggiare la vittoria a fine gara insieme agli azzurri anche Marco Mengoni che ha assistito al match. Judo Non c'è nulla da fare per l’Italia del judo, che per il quarto giorno consecutivo vede sfumare il sogno della medaglia. Esattamente com'era successo in semifinale, Antonio Esposito viene imprigionato in una morsa dalla quale non riesce a liberarsi e subisce l’ippon. Il bronzo va così a Makhmadbekov, atleta del Tagikistan proveniente dai ripescaggi, mentre l’Italia resta a leccarsi le ferite per il terzo bronzo sfumato. Questa volta, almeno, senza polemiche riguardanti il risultato finale. Antonio Esposito in semifinale era stato battuto dal campione olimpico giapponese Takanori Nagase nella semifinale del torneo olimpico di judo, categoria 81kg. L'azzurro ora nella finalina per il bronzo affronterà il judoka del Tajikistan Somon Makhmadbekov.

Tennis Clamorosa sconfitta per Jasmine Paolini. Vince la Schmiedlova che batte l'azzurra per 7-5, 3-6, 7-5. La Paolini si può davvero mangiare le mani. Missione compiuta per il tennista azzurro, che schianta l'argentino Navone nei sedicesimi di finale del torneo olimpico di singolare per 7-6 6-3. Il suo avversario negli ottavi di finale sarà l'americano Fritz. Scherma E’ medaglia sicura per l’Italia nella gara a squadre della spada femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria alle ore 20,30 affronteranno la Francia nella finale per l’oro. Le italiane in semifinale hanno sconfitto 45 a 24 la Cina. Nell’altra semifinale le transalpine si sono imposte sulla Polonia per 45 a 39 Nuoto Simona Quadarella ha vinto in 15'51"19 la seconda batteria dei 1500 e con una batteria ancora da disputare è già certa della qualificazione per la finale. Avanza in semifinale anche Alessandro Miressi nei 100 sl, la gara delle gare che qui a Parigi 1924 fu vinta da Weissmuller-Tarzan. E' l'americano Jack Alexy il più veloce in 47"57, trascinato dal pubblico è Maxime Grousset a 47"70, quindi David Popovici reduce dal trionfo nei 200 sl e autore di 47"92. Il torinese ha il settimo crono in 48"24, mentre Leonardo Deplano è eliminato al 23° posto in 48"82. Potrà dire di aver battuto Leon Marchand, il nostro Razzo nelle batterie dei 200 farfalla: Alberto Razzetti sfiora di 50 centesimi il record italiano di Federico Burdisso nuotando in 1'54"78 (25"41, 54"33, 1'24"19) e timbra il quarto tempo complessivo dietro l'olimpionico ungherese Kristof Milak, uno che ha affrontato seri problemi di salute mentale, autore di 1'53"92, e davanti al canadese Ilya Kharun per 14 centesimi. Terzo è Noè Ponti, lo svizzero allenato dall'italiano Massimo Meloni, a 1'54"77 e 12° Giacomo Carini, che tocca in 1'55"81 (25"67, 54"58, 1'24"85).

Beach volley Valentina Gottardi e Marta Menegatti hanno battuto 2-0 (21-16, 21-10) le egiziane Marwa Abdelhady e Goaa Elghobashy nella seconda partita del girone A di beach volley. Tiro a volo Niente finale olimpica del Trap, specialità olimpica del tiro a volo, per il veterano azzurro Giovanni Pellielo, all’ottava Olimpiade, e per il poliziotto tarantino Mauro De Filippis. Mentre l’ultima serie delle qualificazioni è ancora in corso, ci sono già sette tiratori che hanno fatto meglio dei due dell’Italia Team, e quindi Pellielo e De Filippis sono fuori dalla finale a sei. Entrambi hanno chiuso con il punteggio di 121/125, però ci sono il cinese Qi Ying, il britannico Nathan Hales, e l’australiano James Willett a 123, e l'olimpionico croato Giovanni Cernogoraz, l’americano Derrick Scott Mein, il cinese Haicheng Yu e il guatemalteco Jean Pierre Cardenas a 122. Un vero peccato, soprattutto per come si era messa la qualificazione ad un certo punto quando era primo. Ma negli ultimi cinque piattelli clamorosamente due errori. Si conclude la prima giornata dedicata alle qualificazioni del trap femminile del tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo 75 piattelli dei 125 complessivi fa parte del gruppo al terzo posto Silvana Maria Stanco, mentre si attesta nel quartetto in settima piazza Jessica Rossi. Entrambe le azzurre pagano un brutto 23 nella terza ed ultima serie odierna, con la differenza tra le due italiane data dall’errore commesso sul quinto piattello in apertura di giornata da Rossi. Le tiratrici nostrane restano comunque in piena corsa per raggiungere l’ultimo atto. Pallanuoto Il Settebello batte la Croazia 14-11 nella seconda giornata della prima fase. Risultato pesante per i ragazzi di Campagna (4-3, 2-3, 3-6, 2-2) con un Francesco Di Fulvio scatenato, autore di un poker; doppietta di Fondelli, Bruni ed Echenique, una reta a testa per Condemi, Renzuto, Presciutti e Iocchi Gratta. Una vittoria per sentirsi virtualmente già nei quarti. L'Italia aveva già battuto gli Usa 12-8. Giovedì alle 16.35 c'è Italia-Montenegro. Spada donne In arrivo un’altra medaglia per l'Italia. Nella spada donne di Parigi 2024, le azzurre vanno infatti in finale: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi hanno infatti battuto in semifinale la Cina 45-24. Ecco gli orari delle gare che assegnano medaglie e di tutti gli impegni che coinvolgono gli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella giornata di oggi, martedì 30 luglio: Ore 18:15 Ginnastica artistica, concorso generale a squadre (finale: Angela Andreoli - Alice D’Amato - Manila Esposito - Elisa Iorio - Giorgia Villa) Ore 19:30 Scherma, spada a squadre donne (finale bronzo) Ore 19:45 Rugby a 7 femminile (finale) Ore 20:30 Nuoto, 100 stile libero uomini (semifinali)

Scherma, spada a squadre donne (finale) Ore 20:41 Nuoto, 200 farfalla uomini (semifinali) Ore 21:03 Nuoto, 800 stile libero (finale: Luca De Tullio - Gregorio Paltrinieri) Ore 21:59 Nuoto, 4x200 stile libero uomini (finale) Ore 22:08 Pugilato, 57 kg (primo turno: Irma Testa)