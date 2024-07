Rai, picchi di ascolti per le Olimpiadi: 5 milioni di spettatori incollati alla tv per Ceccon e Macchi

E’ trionfo delle olimpiadi in prima serata che regalano a Rai 2 ancora una notte magica di ascolti. Pubblico sempre più attirato dalle competizioni in corso a Parigi: 4 milioni 130 mila spettatori (24,6% di share) ha seguito ieri sera, lunedì 29 luglio, dalle 21.04 alle 22.08, la gara di nuoto che ha visto l’azzurro Thomas Ceccon strappare agli avversari il titolo olimpico e conquistare il secondo oro italiano nei 100 dorso. Platea salita sensibilmente al 26,8% di share e a 4 milioni 276 mila spettatori, subito dopo, per le gare di scherma terminate alle 22.41 con la sciabola individuale donne e il fioretto individuale uomini. Si evidenziano punte di ascolto oltre il 31% di share e i 5 milioni di telespettatori (picco 31,7% di share e 5 milioni 325 mila alle 21.38). Ottimo anche il 15,7% di share (1 milione 473 mila spettatori) registrato dalla trasmissione di commento alle gare «Notti Olimpiche» in diretta in seconda serata. Grandi numeri per Rai 2 sin dal mattino con un netto del 16% di share dalle 8.54 alle 12.56 e un complessivo dell’11,7% di share ottenuto dalle dirette sportive in onda dalle 13.30 alle 18.14. In particolare, si evidenziano il 15,8% di share (581 mila spettatori) per le partite di Beach volley alle 9.45; il 20,2% di share (846 mila spettatori) per le gare di Tiro con l’arco proposte dalle 10.5 alle 10.45; il 20,5% di share (1 milione 303 mila) per il Nuoto in corso dalle 11.32 alle 12.09, il 20% di share per il Canottaggio al via alle 12.02 e, infine, il 17,2% di share ottenuto dagli incontri di Tennis iniziati alle 12.26 e seguiti da 1 milione 705 mila appassionati. Nel pomeriggio bene il pugilato femminile che ottiene il 14,5% di share (1 milione 382 mila spettatori) e, dalle 16.44 alle 16.49, gli incontri di Judo che registrano il 14,8% di share (1 milione 241 mila spettatori). La Ginnastica Artistica in onda dalle 18.29 alle 20.11, ha tenuto davanti alla tv 1 milione 703 mila spettatori pari al 14,9% di share.