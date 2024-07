Al calabrese Caserta non riesce l'impresa olimpica, la 4x200 stile libero di nuoto si piazza decima

Delusione per la staffetta italiana maschile della 4x200 stile libero, fuori dalla finale per soli 20 centesimi. Tra gli azzurri anche il catanzarese Giovanni Caserta (1'46"85, secondo migliore tempo di squadra), che ha gareggiato in team con Alessandro Ragaini, Carlos D’Ambrosio e Filippo Megli fanno registrare un 7'08"63 che vale il decimo posto in classifica dietro a Giappone e Israele che chiudono ex aequo in ottava posizione (7'08"43). Davanti a tutti la Gran Bretagna in 7'05"11. Resta un esordio da incorniciare per il ragazzo di Catanzaro che ha realizzato il suo primo sogno a 5 cerchi. Per le medaglie c'è tempo...