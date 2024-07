Jacobs alle Olimpiadi: "Ho vinto da outsider, posso rifarlo da campione"

«Tre anni fa ero una persona completamente diversa, arrivavo da outsider ed ero alla mia prima Olimpiade, oggi ci arrivo da campione olimpico e questo mi dà tanta autostima. Penso che come l’ho fatto una volta posso farlo di nuovo». Lo ha detto Marcell Jacobs, oro olimpico di Tokyo, in conferenza a Casa Italia. «C'è pressione, tutti in primis me stesso, si aspettano tanto - ha aggiunto -. Ma la sto usando come spinta e non come peso». Poi sugli obiettivi dell’anno: «Ne avevo tre: stare in salute e lo sono, vincere gli europei e poi le olimpiadi, tocchiamo ferro... Ma in questi primi giorni al villaggio ho vibrazioni positive».

"La batteria servirà a rompere il ghiaccio, come tempi bisognerà correre forte ma non penso che serviranno tempi stratosferici per salire sul podio. L’obiettivo non è andare in finale pensando a un tempo ma andare in finale cercando di fare meno errori e focalizzandosi su se stessi. Per andare a podio penso poi che servirà correre sotto i 9"85".