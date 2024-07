Olimpiadi Parigi Live: splendido argento nel 4 di coppia! Stanco in finale nel tiro a volo, Ceccon avanti nel nuoto

Nel tiro a volo azzurro c'è una super Silvana Maria Stanco, in finale nella fossa olimpica. Decisiva l’ultima serie conclusa con 25 piattelli su 25.

Dopo il ko di Parlati, l'Italia si è riscattata Kim Polling super contro la portoghese Pina: qualificata per gli ottavi nella categoria -70kg, ma poi si è fermata agli ottavi. Decisivo l'ippon subito dalla croata Barbara Matic, numero uno al mondo, dopo un minuto e sette minuti dall’inizio degli ottavi di finale. Un epilogo rapidissimo, con l’azzurra che si è fatta sorprendere da un attacco alla gamba e si è arresa ad una delle più forti atlete di questa categoria.

Inizio di giornata complicato con gli azzurri a Parigi . Pronti-via, subito fuori dopo pochi secondo dal primo incontro il judoka Parlati dallo statunitense Jayne nei sedicesimi di finale. Una sorpresa a tutti gli effetti, così come è stato spiazzante il ko nel pugilato di Irma Testa , nella tarda serata di ieri.

Nuoto

Francesca Fangio, sesta nella terza batteria dei 200 rana (2:25.85), ha strappato il penultimo pass per le semifinali. Thomas Ceccon, invece, ha centrato la semifinale nei 200 dorso. Nulla da fare per Matteo Restivo

Triathlon

Male le italiane nel Triathlon. Prima azzurra, Alice Betto, sedicesima; sei posizioni più in là Seregni. Medaglia d'oro alla francese Cassandre Beaugrand in 1:54:55, argento alla svizzera con Derron (6'' di ritardo) e bronzo alla britannica Potter (a 15'').

Canottaggio

L’Italia è d’argento nel canottaggio, 4 di coppia a Parigi 2024. Gli azzurri sono stati battuti solo dall’Olanda. Niente da fare per il duo formato da Comini e Codato che hanno concluso al quinto posto, davanti alla Germania. Oppo e Soares, invece, hanno avuto la meglio in semifinale e si qualificano per l'ultimo atto nel doppio pesi leggeri.

Tiro a segno

Finale senza italiani nella carabina 50 metri 3 posizioni: Bonazzi quattordicesimo, Sollazzo diciannovesimo nelle gare delle qualificazioni.