Alice Bellandi oro nel judo e bacio alla compagna Jasmine: "Che c'è di strano? E' amore"

Alice Bellandi vince l’oro nel judo e Parigi e corre a baciare la sua compagna, Jasmine. «Mi spiace venga visto come una cosa straordinaria - ha detto l’azzurra - É amore , chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente come ogni cosa si muove per amore, lo sport è amore, l'amicizia é amore, i partner sono amore...». Poi ha concluso: "É un oro pieno di amore».

La Bellandi ha conquistato l’oro olimpico sotto gli occhi della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni presente alla "Champ-de-Mars Arena". La premier ha abbracciato la neo campionessa olimpica dei 78 kg. Presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò e l’ambasciatrice italiana in Francia, Emanuela D’Alessandro.