“Fa tutto lei: lava i piatti, cucina, pulisce”: frase sessista contro Sara Errani da commentatori francesi

«In una dichiarazione congiunta, l'Associazione francese delle giornaliste sportive e l’Unione dei giornalisti sportivi di Francia hanno condannato «i commenti sessisti fatti durante una partita di tennis femminile ai Giochi Olimpici del 2024 alla radio RMC». «A sinistra c'è Sara Errani che è il capo, fa tutto lei: lava i piatti, cucina, pulisce». I commenti in questione, seguiti da risate, sono stati fatti martedì durante la partita tra le francesi Caroline Garcia e Diane Parry e le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini. «Ribadiamo che i commenti sessisti e misogini non trovano spazio in una competizione internazionale», è scritto in una nota diffusa dalle due organizzazioni. Per ora non ci sono reazioni da parte di RMC.

Le due associazioni di giornalisti francesi hanno anche accolto con favore «la decisione di Eurosport nel Regno Unito di sospendere un commentatore dopo commenti sessisti». «Beh, le donne finiscono di truccarsi. Sapete come sono le donne... si mettono in giro, si truccano», aveva detto sabato scorso durante le gare di nuoto il commentatore Bob Ballard, richiamato a casa con effetto immediato ha fatto un commento inappropriato (...) è stato rimosso dalla nostra squadra di commento con effetto immediato». «Notiamo che altrove in Europa, quando qualcosa va storto, viene punito», conclude la nota delle due associazioni della stampa francese.