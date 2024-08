Storia da film tricolore all'Olimpiade, De Gennaro e Bellandi da Roncadelle (9mila abitanti) oro a distanza di 19 minuti!

Di storie olimpiche v'è pieno. Ma quella scritta oggi da due rappresentanti della spedizione azzurra è destinata a restare come unica nel Grande libro dei Giochi. Quello che è accaduto in appena 19 minuti (secondo più, secondo meno...) ha dell'assurdo: il canoista (specialità kayak) Giovanni De Gennaro e la judoka Alice Bellandi hanno conquistato i rispettivi ori. Tutto bello, eccezionale ma... nulla di inedito. Peccato che i due atleti della spedizione azzurra siano... dello stesso paese! Roncadelle, un comune del Brescia di appena... 9mila abitanti. Non c'è record che non possa essere battuto. Tuttavia, fatevi sotto e provateci a scrivere una favola più bella (e impossibile) di questa.

Tutto qui? Nient'affatto. Perché la prolifica (eufemismo...) Roncadelle di atleti all'Olimpiade parigina ne ha presentate altre due. Una, Stephanie Horn, si è piazzata al quinto posto nel K1; l'altra, Anna Danesi, è ancora pienamente in corso per chiudere la... trilogia iridata. Sì, perché è la capitana dell'Italvolley.