Atp Washington, super Cobolli. L'azzurro batte Shelton e raggiunge la sua prima finale

L’italiano Flavio Cobolli e l’americano Sebastiàn Korda sono usciti vittoriosi in semifinale dopo una giornata segnata dalla pioggia e si incontreranno questa domenica nella gran finale del Mubadala Citi DC Open, categoria 500 per ATP e WTA, a Washington. Cobolli, 22 anni, ha vinto in tre set sullo statunitense Ben Shelton, 21 anni, con parziali di 4-6, 7-5 e 6-3 in un match durato due ore e quattro minuti, qualificandosi per la prima finale ATP della sua carriera . Korda, 24 anni, ha vinto sul suo connazionale Francis Tiafoe, 26 anni, in una doppia finale avanzata 6-4 e cercherà il suo secondo titolo ATP nell’ottava finale della sua carriera. Sarà la prima finale sul cemento negli Stati Uniti per Korda da gennaio 2021, quando perse 6-3 in doppio contro il polacco Hubert Hurkacz al Delray Beach Open. E’ il secondo confronto tra Cobolli e Korda nel circuito Atp. L’unico precedente risale al Masters 1000 di Roma di quest’anno, terminato con la vittoria dell’americana 7-6(6), 4-6 e 6-4.