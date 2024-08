Setterosa ai quarti. Il biscotto tra Francia e Grecia non c'è per un gol. Vince lo sport

Quanta sofferenza, ma alla fine vince lo sport. La Nazionale italiana di pallanuoto femminile può sorridere. Le azzurre del Setterosa infatti conquistano l’accesso ai quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi. Il pericolo era infatti quello di un biscotto nella sfida serale tra Francia e Grecia, con il +8 delle elleniche che avrebbe tenuto fuori dal prossimo turno le italiane.

Il match è apparso nettamente regolare, almeno per 35′, prima di un calo netto delle transalpine nell’ultima parte di gara. Le elleniche ad un minuto dal termine sono state sul +7, con la palla (in superiorità numerica) per poter portarsi sul +8. Nonostante una difesa tutt’altro che con le mani addosso della Francia, la Grecia ha deciso di non tirare per non falsare il torneo. Successivamente le padrone di casa potevano trovare l’autorete per centrare la qualificazione, però hanno scelto (scelta più che apprezzabile) di non prendere questa strada, venendo così eliminate.