5 agosto 2024: l'Italia s'è desta! La classe delle ginnaste, il cuore dell'Italvolley, la ferocia dei pistoleri. Altro che calcio...

Un attaccamento alla causa che, sì, diciamocelo francamente, avremmo gradito anche dagli azzurri usciti malamente dagli Europei di calcio. La vendetta - si fa per dire - è un piatto che va consumato freddo. E gli sport minori (un'etichetta scollata via a suon di bracciate, colpi di fioretto, rovesci a una mano e giravolte...) la loro “vendetta” è da un po' che la stanno gustando. L'Italia che ruotava principalmente attorno al pallone non esiste più, sbriciolata tanto nel corpo (si fa una fatica tremenda a restare competitivi) quanto nell'anima (l'attaccamento alla causa è ai minimi storici). Avremmo voluto vederli sì, Donnarumma e compagnia con gli stessi occhi di bragia di Giannelli e soci. O con la stessa lucidità di Bacosi e Rossetti. O con il coraggio delle nostre ginnaste. Perché la differenza, a certi livelli, non la fa la tecnica di base, ma le motivazioni e lo spirito di squadra. La testa, anche quella.