A Washington Cobolli ko in finale con Korda: ma in classifica Atp balza al 33° posto

Nulla da fare per Flavio Cobolli nella finale del «Mubadala Citi DC Open» (Atp 500 - montepremi 2.100.230 dollari), che si è concluso nella notte italiana sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park a Washington. Nel match per il titolo, il 22enne tennista romano, n.48 del ranking e 10 del seeding, ha ceduto per 4-6 6-2 6-0, in un’ora e 34 minuti di partita, allo statunitense Sebastian Korda, n.22 del ranking e 4 del seeding, che ha vinto tutti gli ultimi undici game.

L’azzurro, alla sua prima finale in carriera, manca così l’appuntamento con il primo titolo Atp ma può consolarsi con il «best ranking": grazie ai punti conquistati sul cemento statunitense salirà al n.33 ATP.