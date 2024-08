Atleta belga si ammala dopo un tuffo nella Senna. Il Belgio ritira la squadra: "Ponete rimedio". Malato anche un atleta svizzero

Anche un atleta svizzero, che si era tuffato nella Senna per la gara di triathlon maschile mercoledì scorso, presenta sintomi di gastroenterite, ma il suo Comitato olimpico - contrariamente a quello belga - non ha ritirato gli atleti dalla gara di stamattina in quanto i medici non ritengono evidente un legame di causa effetto fra la gara effettuata e il sopraggiungere dei sintomi. A lamentare sintomi, si apprende da fonti svizzere, è stato Adrien Brifford, arrivato 49/o e - a un certo punto della gara - finito sott'acqua dopo aver urtato un collega. Lo stesso Brifford non accusa l’inquinamento della Senna: «Sinceramente non so se le mie condizioni siano legate alla qualità dell’acqua della Senna - ha detto Brifford al sito svizzero 20minutes.ch - anche se la domanda si pone». Il medico della squadra svizzera, sempre citato dal sito, Hanspeter Betschart, si dice non in grado di stabilire un legame fra la gastroenterite dell’atleta e la gara: «un sondaggio che ho condotto con i miei colleghi degli altri paesi non ha, al momento, rivelato alcuna intensificazione delle malattie gastrointestinali negli atleti che hanno partecipato alla gara mercoledì scorso»